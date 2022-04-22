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Россияне стали брать меньше микрозаймов

Аналитики ЦБ заявили, что объем выдачи микрозаймов в марте снизился на 22 процента

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россияне с марта нынешнего года стали брать меньше микрозаймов, рассказал начальник аналитического управления департамента микрофинансового рынка Центробанка Никита Акимов, которого цитирует РБК.

По данным регулятора, в марте объем выдачи микрозаймов снизился на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мы видим снижение выдач, вслед за которым произошло небольшое снижение портфеля. Это происходит всего второй раз за всю историю наблюдений, первый раз как раз [был] в разгар пандемии, когда был введен локдаун, когда большая часть офисов была закрыта — мы видели, что портфель снизился. Так, начиная с 2014 года портфель всегда рос», — отметил Акимов.

По его словам, наиболее заметное снижение объемов выдачи микрокредитов наблюдалось в марте в POS-сегменте (кредиты в торговых точках) — в 4,5 раза по сравнению с мартом 2021 года.

В то же время крупнейшая саморегулируемая организация (СРО) «МиР» представила данные, согласно которым объем выдачи микрозаймов снизился на 26,6 процента — против роста на 18,9 процента годом ранее по сравнению с мартом 2020-го.

По словам Акимова, главные причины снижения заключаются в падении спроса со стороны потенциальных заемщиков, а также в ужесточении риск-политики самих микрофинансовых организаций.

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Платон Щукин
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