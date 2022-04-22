Предсказано влияние повышенного налогового вычета на рынок жилья

Эксперты предсказали, что увеличение налогового вычета не приведет к росту сделок с жильем

Увеличение в два раза максимальной суммы для налогового вычета при покупке квартир не приведет к росту сделок на рынке жилья. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости эксперты в сфере недвижимости.

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко предсказал, что новая инициатива существенно не повлияет на интерес россиян к квартирам. «Такие меры косвенно влияют на долгосрочные моменты: стимулирование роста налогооблагаемой части доходов, снижение стоимости обслуживания кредита, поддержка ипотечного кредитования как одного из основных способов улучшения жилищных условий», — пояснил специалист.

Однако Гордейко уточнил, что повышение налогового вычета может облегчить обслуживание кредитов — у планирующих брать ипотеку граждан появится возможность сделать досрочный платеж и уменьшить ежемесячную нагрузку.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка также убеждена, что предлагаемая мера не приведет к скачку спроса на жилую недвижимость — на стоимость квартир она не повлияет. «На мой взгляд, такое решение нужно встроить в комплексную программу повышения доступности жилья, которая включает в себя разнообразное ипотечное меню, различные льготы для определенных категорий граждан, упрощение ряда бюрократических процедур, в том числе оформления налогового вычета», — отметила эксперт и добавила, что такой подход позволит стимулировать интерес как к первичной, так и к вторичной недвижимости.

Виктория Кирюхина из «Циан.Аналитики» считает, что инициатива не активизирует вторичный рынок из-за заградительных ипотечных ставок и нестабильной экономической ситуации. «На фоне высоких инфляционных ожиданий стоимость вторичной недвижимости продолжит рост вслед за первичным рынком, хотя пересмотр налогового вычета будет оказывать опосредованное влияние», — прокомментировала эксперт.

Кирюхина отметила, что, учитывая подорожание жилья за последние несколько лет, сумма налогового вычета не сильно изменится. «Не стоит забывать, что два года назад средняя стоимость квартиры на вторичном рынке составляла 4,6 миллиона рублей, а сейчас — 6,65 миллиона. Прирост за два года — два миллиона рублей, а налоговый вычет увеличивается, вероятно, всего на 260 тысяч», — заключила аналитик.

22 апреля стало известно, что группа депутатов Госдумы готовит законопроект о двукратном увеличении максимального налогового вычета при покупке квартиры и погашении процентов по ипотеке — вернуть в этих случаях можно будет до 520 тысяч и до 780 тысяч рублей соответственно. С аналогичной инициативой ранее выступил Клуб инвесторов Москвы — там предложили увеличить в 2,5-4 раза налоговый вычет при покупке новостроек.