В России предложили увеличить максимальный налоговый вычет при покупке квартиры

«Известия»: в России могут увеличить вдвое максимальный налоговый вычет при покупке жилья

Максимальный налоговый вычет при покупке квартиры или строительстве дома может быть увеличен в два раза. Об этом «Известиям» сообщила группа депутатов Госдумы, готовящая соответствующий законопроект.

Сейчас россияне могут рассчитывать на вычет с суммы в два миллиона рублей при покупке или строительстве жилья, что не превысит 260 тысяч рублей. При ипотечном кредитовании лимит составляет три миллиона и максимальный вычет составит максимум 390 тысяч рублей. Парламентарии предлагают поднять потолок вычета с суммы до четырех и шести миллионов рублей. Следовательно, вернуть можно будет до 520 и 780 тысяч соответственно.

Объясняется, что инициатива обусловлена резким ростом стоимости жилья с момента, когда утверждались действующие лимиты по выплатам.

Ранее с аналогичной инициативой выступил Клуб инвесторов Москвы. Организация предлагала повысить сумму до восьми миллионов рублей для городов федерального значения и до пяти миллионов рублей для остальных регионов — так граждане смогут вернуть до 1,04 миллиона и до 650 тысяч рублей соответственно.

В марте ФНС распорядилась закрывать проверки деклараций 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов в срок до 15 дней. Благодаря такой мере возврат налогов будет ускорен. До этого срок проверок составлял три месяца и еще месяц на перечисление средств. Проверка по имущественным вычетам занимала один месяц и 15 дней на зачисление суммы.