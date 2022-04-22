В СКР раскрыли подробности задержания умершего в отделе полиции мужчины

СКР раскрыл детали задержания 37-летнего мужчины, умершего в отделе полиции в Норильске

37-летний житель Норильска, который позже скончался в отделе полиции, во время задержания оказывал активное сопротивление полицейским и попытался ударить одного из них. Детали «Ленте.ру» раскрыла официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по региону Юлия Арбузова.

По данным следствия, в связи с этими противоправными действиями один из троих сотрудников полиции применил физическую силу, заведя нарушителю руки за спину, а также надел на него наручники и повалил на пол.

Мужчину задержали вечером 12 апреля в подъезде одного из домов на Молодежном проезде. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД Красноярского края, местная жительница обратилась в полицию после того, как ее бывший супруг, который ранее был судим за разбой, в состоянии алкогольного опьянения пытался выбить дверь в ее квартиру и проникнуть в жилище. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые доставили мужчину в отдел.

Во время составления протокола он пожаловался на плохое самочувствие. Стражи порядка вызвали скорую, однако после приезда медиков состояние задержанного резко ухудшилось. В отдел вызвали реанимационную бригаду, но спасти мужчину не удалось. В МВД после этого начали служебную проверку.

Позже в СКР возбудили дело по факту случившегося по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. По словам источника «Ленты.ру», следствие будет отрабатывать как версию о возможном превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, так и о вероятном причинении телесных повреждений потерпевшему иными лицами.