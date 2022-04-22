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Большинство россиян положительно оценили работу Путина

ФОМ: 81 процент россиян положительно оценивают работу президента Путина

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показали, что 81 процент россиян положительно оценивают работу президента страны Владимира Путина на своем посту.

Также стало известно, что все больше респондентов начали доверять главе государства — данный показатель за неделю увеличился с 76 до 79 процентов. Скорее не доверяют президенту 12 процентов опрошенных, а еще девять затруднились с ответом.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, согласно которым показатель одобрения деятельности президента России с 4 по 10 апреля вырос на 0,7 процентных пункта, достигнув показателя 79,6 процента.

8 апреля политолог объяснил причины растущей поддержки президента со стороны народа. Преподаватель Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов считает, что российское население прекрасно осознает цели и задачи специальной военной операции на Украине. И чем больше люди узнают о том, что там происходит, о том, что совершают националистические батальоны, тем сильнее растет поддержка Путина.

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Варвара Кошечкина
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