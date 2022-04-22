Политологи и представители партий обсудили будущее партийной системы России

Состоялся круглый стол на тему «Партийная система России в условиях новой реальности»

На площадке городского центра профессионального карьерного развития Москвы состоялся круглый стол на тему «Партийная система России в условиях новой реальности».

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦОМ Михаил Мамонов представил последние социологические данные, показавшие, что в России как никогда сильна поддержка и доверие населения президенту и правительству. Так 78 процентов опрошенных полностью поддерживают действия руководства страны. Соответственно вырос и рейтинг поддержки «Единой России», как правительственной партии.

По данным социологического опроса наибольший отток произошел у КПРФ и партии «Новые Люди». Остальные три думские партии в общем сохранили свои позиции.

При этом Михаил Мамонов отметил, что четко сформировались три основных запроса населения к власти и партиям:

1.Запрос на великое государство, на великую державу;

2.Запрос на «рывок», время возможностей для активного развития государства и бизнеса;

3.Запрос на социальную ориентированность политики. Люди ждут внимания к себе.

По мнению представителя ЛДПР Станислава Наумова, для их партии важным фактором успеха и привлечения новых сторонников является умение прогнозировать ситуацию и понятно объяснять электорату происходящие события. При этом он подчеркнул, что основными темами в работе партии будет оставаться усиление адресной помощи нуждающимся социальным группам, совершенствование антикризисных мер и поддержка малого и среднего бизнеса. Так же Наумов отметил, что за последние месяцы произошла мощная межпартийная консолидация и ЛДПР только приветствует такие процессы и призывает к усилению сотрудничества во благо России.

Представитель «Единой России» Екатерина Стенякина также отметила высокий уровень поддержки у населения действий президента, правительства и партии. По ее словам, во многом это стало возможным благодаря пересмотру в 2020 году ЕР своей политики и перезагрузки, которая направленна на более профессиональный и адресный подход к проблемам. Основными направлениями деятельности «Единой России» по словам Екатерины Петровны останутся социальный и экономические блоки.

Дмитрий Гусев из СРПЗ заявил, что нынешняя внешнеполитическая повестка уравняла все партии, при этом не нужно забывать об основном запросе граждан - запросе на справедливость. При этом, по его мнению, это чисто «левая» повестка. Определяющим моментом в межпартийной борьбе станет то какая из них предложит избирателям больше реальной помощи и поддержки. А основными группами должны стать социально незащищенные слои населения и представители малого и среднего бизнеса.

Во многом такой же позиции придерживается и КПРФ. Однако Елена Янчук считает, что помимо принципа справедливости необходимо внимательно относиться к принятию новых законов и следить чтобы они в будущем не навредили. Так же по мнению представителя КПРФ, необходимо обратиться к отмене вредных инициатив таких как пенсионная реформа.

Олег Леонов из «Новых Людей» уверен, что задачей №1 для всех партий является задача консолидироваться для того, чтобы сгладить негативные последствия происходящих событий и объединить общество. По его мнению, общество должно быть едино для победы, а главное, что не существует лишних и неправильных людей.

Схожих позиций придерживаются представители таких партий как «Партия прямой демократии» и «Зеленые», при они уверенны что важно не упускать конкретные проблемы, а не сосредотачиваться только на глобальных социальных и экономических задачах. Так по мнению Олега Артамонова в ближайшее время крупным партиям придется перестроить свою работу и с системы популистских лозунгов перейти к реальным делам для живых людей.

В завершении круглого стола член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов отметил, что партиям необходимо повернуться к избирателям, которые ждут реальных решений, а не лозунгов. Необходимо улучшение социального самочувствия для обычных людей. А на данный момент партийная повестка резко перекошена в сторону гуманитарных действий на Донбасе.

Большинство участников сошлись во мнении о необходимости перехода партий от популистских высказываний к конкретным решениям насущных проблем всех слоев общества. Также участники встречи признали необходимость объяснения происходящих процессов простым и понятным языком. Именно простота восприятия повестки и идей партий, по их мнению, станет в ближайшем времени основным трендом развития партийной системы в России.

