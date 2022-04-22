Правительство Греции освободило российский танкер

Правительство Греции освободило задержанный ранее российский танкер «Пегас»

Греческие власти освободили задержанный ранее российский танкер «Пегас». Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, владельцы танкера предоставили Международной морской организации (IMO) документы, согласно которым судно было перерегистрировано на компанию, которая не подпадает под санкции Европейского союза, запрещающие российским судам заходить в порты стран ЕС.

21 апреля представители греческого Управления по борьбе с отмыванием денег (именно по его распоряжению задержали российское судно) сообщили, что «Пегас» будет освобожден в ближайшее время. Танкер был задержан в греческом порту Каристос по подозрению в нарушении законодательства ЕС.