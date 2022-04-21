В Греции сообщили об освобождении задержанного российского танкера

«Катимерини»: Греция освободит задержанный российский танкер «Пегас»

Правительство Греции в ближайшее время освободит задержанный ранее российский танкер «Пегас». Об этом сообщила греческая газета «Катимерини».

Издание рассказывает, что танкер, который греческие власти задержали в соответствии с санкциями Европейского союза (ЕС) в порту Каристос, будет освобожден по распоряжению Управления по борьбе с отмыванием денег.

19 апреля стало известно, что два российских танкера, попавших под санкции Евросоюза, были задержаны в заливе Эгейского моря в Греции. Суда задержали в загруженном состоянии недалеко от прибрежного города Каристос на острове Эвбея из-за запрета на заход в порты ЕС и внутренние воды.