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Депутат Рашкин обжалует приговор по делу о незаконном убийстве лося

Депутат от КПРФ Рашкин подал жалобу на приговор суда по делу о незаконной охоте

Фото: Олеся Аксенова / ТАСС

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обжалует приговор суда по делу о незаконной охоте. Об этом сообщил его адвокат Мухамед Биджев в своем Telegram-канале.

По его словам, Рашкин подал краткую апелляционную жалобу сразу в суде. Полные жалобы депутат и его защита смогут направить после того, как получат от суда оформленные протоколы судебных заседаний и приговора.

Ранее суд в Саратовской области приговорил политика к трем годам условно. Испытательный срок депутата составит два года. Кроме того, Рашкину два года запрещено охотиться. Второму фигуранту дела Александру Гношеву суд назначил штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет охоты на год.

В ночь на 29 октября 2021 года Валерий Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области; при этом разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

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Елизавета Новикова
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