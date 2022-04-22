Попытка рейдерского захвата предприятия в Рязани закончилась перестрелкой

В Рязани произошла перестрелка при попытке рейдерского захвата предприятия, двое ранены

В Рязани полиция вмешалась в конфликт у предприятия, расположенного на Куйбышевском шоссе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, вечером 21 апреля произошел спор хозяйствующих субъектов с участием сотрудников частных охранных предприятий. Прибывшие по вызову полицейские нейтрализовали конфликт на месте.

Была попытка рейдерского захвата предприятия на месте бывшего завода «Рязцветмет», окончившаяся перестрелкой, уточнил источник «Интерфакса». Из травматического оружия были ранены двое мужчин. Их госпитализировали в областную больницу.

Несколько участников конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства. МВД проводит проверку.