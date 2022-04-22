Замгоссекретаря Нуланд заявила, что США начали поставлять Украине РСЗО

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американская сторона начала поставлять на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».

«Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются, есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию», — отметила она.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует выделить еще один пакет военной помощи в размере 800 миллионов долларов для Украины. В него могут войти артиллерийские установки, ракетные системы дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты.

