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США начали поставлять Украине РСЗО

Замгоссекретаря Нуланд заявила, что США начали поставлять Украине РСЗО
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд . Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что американская сторона начала поставлять на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».

«Итак, чтобы быть абсолютно четкой, перечислю: РСЗО уже поставляются, есть союзники, которые работают над самолетами, а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолетов, которые уже меняют ситуацию», — отметила она.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует выделить еще один пакет военной помощи в размере 800 миллионов долларов для Украины. В него могут войти артиллерийские установки, ракетные системы дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты.

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Марина Совина
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