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Соколы-сапсаны устроили гнездо на самом высоком здании Уфы

Соколы-сапсаны устроили гнездо на крыше банка «Уралсиб» в Уфе

Фото: «Башинформ»

Внесенные в Красную книгу России соколы-сапсаны устроили гнездо на одном из самых высоких зданий Уфы, на крыше офиса банка «Уралсиб». Об этом в пятницу, 22 апреля, пишет «Башинформ».

Отмечается, что в 2022 году орнитологи ожидают вылупления у пары соколов рекордного количества птенцов — на момент написания заметки в кладке, расположенной почти в ста метрах над землей, появились четыре яйца. Первые особи могут вылупиться в период с 9-го по 14 мая.

Орнитологи планируют запустить общедоступную круглосуточную онлайн-трансляцию из птичьего гнезда после появления первого птенца. Когда вылупившиеся птицы достигнут трехнедельного возраста, их планируется окольцевать.

В 2021 году сообщалось, что в Сосновском районе Тамбовской области местные жители спасли от гибели раненого сокола-сапсана. По орнитологическому кольцу, установленному птице на территории ЯНАО еще в 2013-м, специалисты выяснили, что сокол на протяжении восьми лет жил в дикой природе.

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Евгений Шульгин
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