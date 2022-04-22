Россиянина госпитализировали после отказа угостить приятеля шаурмой

Чебоксарец нанес множество ножевых ранений мужчине за отказ угостить его шаурмой

В Чебоксарах 23-летнего россиянина госпитализировали после перепалки с приятелем из-за отказа угостить его шаурмой. Об этом сообщили в городском УМВД.

По версии следствия, пятеро молодых людей, которые познакомились в день совершения преступления, отправились вместе поиграть в бильярд. Однако перед этим один из мужчин решил купить себе шаурму. Он отказался угощать 31-летнего мужчину, который находился с ним в одной компании, из-за чего тот набросился на него с кулаками, однако получил отпор и ушел. Через некоторые время, когда все успокоились, он вернулся к компании и накинулся на обидчика уже с ножом. Потерпевшего госпитализировали с множественными ножевыми ранениями, подозреваемый скрылся.

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника по горячим следам. На допросе он объяснил свой поступок тем, что попытался ответить за нанесенную ему обиду. До этого задержанный уже был судим за грабежи, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и за вождение в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.