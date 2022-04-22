Сбер открывает в Сургуте бесплатную школу для подготовки IT-специалистов

«Школа 21» — успешный проект для подготовки кадров в сфере IT для экономики

Сбер и правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в пятницу, 22 апреля, подписали соглашение о развитии стратегического партнерства в сфере подготовки кадров в области информационных технологий. В регионе будет запущена «Школа 21», которая даст возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ.

Документ о партнерстве был подписан президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой. Предполагается, что помимо «Школы 21» сторонами будет организован обмен лучшими практиками и экспертизой в сфере обучения программистов и проведены необходимые мероприятия по развитию стратегического партнерства.

По словам Германа Грефа, президента, председателя правления Сбербанка, кампусы «Школы 21» уже работают в Казани, Москве, Новосибирске. Этот проект для Сбера является одним из самых успешных, поскольку он доказал свою эффективность за три года своего существования.

«Работодатели очень довольны уровнем квалификации и работоспособности наших выпускников. В ʺШколе 21ʺ уникальная методика преподавания - у нас учатся и совсем молодые ребята, ученики последних классов школы, и люди возрастные. Что их всех объединяет? Мотивация и желание учиться, и не важно какое было образование до этого», — отметил Герман Греф.

За почти 3 года работы кампусов в общей сложности было получено более 400 тысяч заявок на поступление.

Сбер продолжит готовить высококвалифицированные IT-кадры для российской экономики. «Школа 21» в Сургуте — это четвертый проект в стране, на базе которого в том числе будет реализована программа профессиональной переподготовки и дополнительного образования.

Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, также отметила, что верит в большое будущее проекта. По ее словам, в регионе есть запрос на появление площадки для подготовки кадров в области информационных технологий.

«Опыт и успех проекта Сбербанка нацелили нас на то, чтобы двигаться в этом направлении. Будем работать по тем же принципам, которые заложены в системе "Школы 21". Мы благодарны Сберу за возможность пользоваться своим брендом, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, возможности», — прокомментировала Комарова. По ее оценкам, общее число обучающихся в школе составит до 450 человек в год.

Как сообщили в пресс-службе Сбера, в настоящий момент в рамках проекта «Школа 21» проходят обучение 3500 человек из 76 регионов России. Более 1000 из них уже прошли или проходят стажировки и трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах.