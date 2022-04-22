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Россиянам рассказали о правах покупателей на дважды проданную квартиру

Верховный суд рассказал, кому из покупателей достанется дважды проданная квартира

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Право на дважды проданную квартиру получит тот покупатель, который раньше заключил сделку по недвижимости. Об этом рассказали в Верховном суде (ВС) России, пишет «Российская газета».

Речь идет о случаях, когда одну и ту же квартиру в строящемся доме продают сразу двоим людям — это может происходить по причине смены девелоперской фирмы или из-за желания злоумышленников дополнительно заработать на несуществующем жилье.

Эксперты отметили, что, если невозможно установить, кто из покупателей раньше договорился о покупке, то права на жилье получит тот, кто раньше подаст иск в суд. Однако в ВС уточнили, что такой порядок не работает, если имущество уже передано в собственность кому-то из претендующих. В таких случаях другим покупателям остается лишь требовать от должника понесенных убытков, добавили специалисты.

По данным ВС, двойная продажа квартир остается актуальной проблемой в России. В марте на подобной схеме заработка поймали мошенницу из Владикавказа, которая работала директором подрядной фирмы застройщика и продала двум разным людям одну и ту же квартиру в новостройке. Теперь злоумышленнице грозит тюремный срок.

Нина Ташевская
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