Россиянам рассказали о правах покупателей на дважды проданную квартиру

Верховный суд рассказал, кому из покупателей достанется дважды проданная квартира

Право на дважды проданную квартиру получит тот покупатель, который раньше заключил сделку по недвижимости. Об этом рассказали в Верховном суде (ВС) России, пишет «Российская газета».

Речь идет о случаях, когда одну и ту же квартиру в строящемся доме продают сразу двоим людям — это может происходить по причине смены девелоперской фирмы или из-за желания злоумышленников дополнительно заработать на несуществующем жилье.

Эксперты отметили, что, если невозможно установить, кто из покупателей раньше договорился о покупке, то права на жилье получит тот, кто раньше подаст иск в суд. Однако в ВС уточнили, что такой порядок не работает, если имущество уже передано в собственность кому-то из претендующих. В таких случаях другим покупателям остается лишь требовать от должника понесенных убытков, добавили специалисты.

По данным ВС, двойная продажа квартир остается актуальной проблемой в России. В марте на подобной схеме заработка поймали мошенницу из Владикавказа, которая работала директором подрядной фирмы застройщика и продала двум разным людям одну и ту же квартиру в новостройке. Теперь злоумышленнице грозит тюремный срок.