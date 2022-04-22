В Татарстане отремонтируют 22 детских лагеря

22 детских оздоровительных лагеря Татарстана вошли в программу реновации «Лето — детям»

В Республике Татарстан собираются отремонтировать 22 детских оздоровительных лагеря. Работы будут проводиться в рамках программы реновации «Лето — детям», пишет «Татар-информ».

В 2022 году строительно-монтажные работы проведут в десяти учреждениях, еще в 12 будет осуществлена разработка проекта.

Цель программы «Лето — детям» — формирование уникальной в масштабах страны инфраструктуры детского отдыха, заявил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов. Он подчеркнул, что в регионе будет продолжена работа по ремонту подъездных путей к детским оздоровительным лагерям.

Ранее сообщалось, что туроператоры из 12 российских регионов в рамках специального тура познакомятся с историей и нынешним обликом Нижнего Новгорода, чтобы позже разработать собственные экскурсионные маршруты.