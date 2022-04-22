Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Туроператоры из 12 регионов придумают новые турмаршруты для российского города

40 туроператоров из разных регионов России разработают маршруты по Нижнему Новгороду

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Туроператоры из 12 российских регионов в рамках специального тура познакомятся с историей и нынешним обликом Нижнего Новгорода, чтобы позже разработать собственные экскурсионные маршруты. Как уточняет НИА «Нижний Новгород», в специальную двухдневную программу войдет посещение центральных улиц, ярмарок и крупнейших местных музеев, а также изучение уже существующих туристических проектов.

Беседуя с журналистами, директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин указал, что участникам проекта предлагается несколько треков, основанных на разных туристических направлениях.

В частности, у экспертов будет возможность оценить треки «Культурно-познавательный туризм», «Детский туризм» и «Промышленный туризм».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запущен проект «Новый городовой», в рамках которого жители города могут попробовать себя в роли «дежурных по улице». Уточнялось, что основными маршрутами патрулирования станут центральные улицы города: пешеходная Большая Покровская, Рождественская, Варварская, набережные, а также площади Минина и Горького.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия раскрыла весь состав СБУ по Херсонской области
Блогерша раскрыла способ правильно застегивать новый бюстгальтер
Крупнейший производитель пива в мире уйдет из России
Казачьи батальоны приняли участие в спецоперации на Украине
Основательница WTA выступила против отстранения россиян от Уимблдона
Сделки с недвижимостью в Москве начнут оформлять быстрее
Диетолог посоветовала женщинам отказаться от четырех вредных пищевых добавок
Россиянам напомнили об обновленных правилах въезда в Турцию
ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов
Понарошку раскрыла местонахождение Ивана Урганта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.