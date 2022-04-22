Туроператоры из 12 регионов придумают новые турмаршруты для российского города

40 туроператоров из разных регионов России разработают маршруты по Нижнему Новгороду

Туроператоры из 12 российских регионов в рамках специального тура познакомятся с историей и нынешним обликом Нижнего Новгорода, чтобы позже разработать собственные экскурсионные маршруты. Как уточняет НИА «Нижний Новгород», в специальную двухдневную программу войдет посещение центральных улиц, ярмарок и крупнейших местных музеев, а также изучение уже существующих туристических проектов.

Беседуя с журналистами, директор городского департамента развития предпринимательства Александр Симагин указал, что участникам проекта предлагается несколько треков, основанных на разных туристических направлениях.

В частности, у экспертов будет возможность оценить треки «Культурно-познавательный туризм», «Детский туризм» и «Промышленный туризм».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запущен проект «Новый городовой», в рамках которого жители города могут попробовать себя в роли «дежурных по улице». Уточнялось, что основными маршрутами патрулирования станут центральные улицы города: пешеходная Большая Покровская, Рождественская, Варварская, набережные, а также площади Минина и Горького.