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В Нижнем Новгороде запустили проект «Новый городовой»

Городовые начнут патрулировать центральные улицы Нижнего Новгорода с лета

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде запущен проект «Новый городовой», в рамках которого жители города могут попробовать себя в роли «дежурных по улице». Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, передает «Интерфакс».

Основными маршрутами патрулирования станут центральные улицы города: пешеходная Большая Покровская, Рождественская, Варварская, набережные, а также площади Минина и Горького. «Планируется, что городовые будут своеобразными "дежурными по улице", которые не только следят за правопорядком, но и, прежде всего, помогают горожанам и гостям города, — пояснил он. — Я надеюсь, что первые городовые выйдут на улицы уже этим летом».

Отмечается, что соискателей будут обучать азам первой доврачебной помощи и правилам пожарной безопасности, также кандидаты должны знать историю города, основы права и юриспруденции.

«Городовые, каждый из которых будет закреплен за одним из участков туристических маршрутов, в случае необходимости могут и первую медицинскую помощь оказать, и полицию вызвать, ответить на вопросы нижегородцев и туристов», — рассказал Шалабаев и добавил, что для прошедших отбор и обучение соискателей сошьют специальную форму, которая будет стилистически похожа на форму городовых начала ХХ века.

Ранее сообщалось, что фестиваль аудиовизуального искусства Intervals-2022 состоится в Нижнем Новгороде летом. Культурное мероприятие пройдет в два этапа — с 1 по 5 июня и с 26 по 28 августа. Подробную программу организаторы обещают обнародовать позже.

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Валентина Процкова
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