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В Нижнем Новгороде рассказали о подготовке к фестивалю Intervals-2022

Фестиваль аудиовизуального искусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде в июне и августе

Кадр: страница INTERVALS 2022 во «ВКонтакте»

Фестиваль аудиовизуального искусства Intervals-2022 состоится в Нижнем Новгороде летом. Об этом со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сообщает портал «Нижний 800».

Культурное мероприятие пройдет в два этапа — с 1 по 5 июня и с 26 по 28 августа. Подробную программу организаторы обещают обнародовать позже.

Рассказывая о планах продолжить сложившуюся традицию, Никитин заявил, что аудиовизуальное искусство раскрывает городское пространство по-новому, не требуя при этом изменений в ткани застройки. Он подчеркнул, что у гостей и жителей города есть возможность выбрать удобное время для знакомства с объектами и спланировать свой, индивидуальный маршрут. Губернатор также указал, что фестиваль неоднократно становился обладателем зарубежных наград и уже стал визитной карточкой Нижнего Новгорода.

«Фестиваль Intervals за 5 лет стал неотъемлемой частью событийной программы города. Уверен, что у многих Нижний уже ассоциируется с медиаартом, а сами горожане каждый год с нетерпением ждут фестиваль, посещение которого — культурная традиция», — отметил зампредседателя правительства области, министр культуры региона Олег Беркович.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода задумались о благоустройстве территории Гребного канала и строительства там экопарка, океанариума и скалодрома.

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Варвара Кошечкина
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