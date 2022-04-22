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Воронежский театр кукол покажет спектакль-эксперимент про Петра I

Воронежский театр кукол поставит скоморошный спектакль «Как Петр I флот строил»

Изображение: Воронежский Государственный Театр кукол им. В. Вольховского

В Воронежском театре кукол «Шут» покажут премьеру экспериментального спектакля «Как Петр I флот строил». Об этом пишет газета «Культура» со ссылкой на анонс театра.

Отмечается, что постановка в жанре скоморошины будет представлена вечером 27 мая на заднем дворе театра. В проекте задействована вся труппа актеров, а над куклами работают сразу три художника. Режиссером-постановщиком выступил Михаил Каданин.

Спектакль перенесет зрителей в Петровскую эпоху, когда началось строительство первого корабля российского флота «Гото Предестинация». В постановке будут использованы элементы анимации и светового шоу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в рамках VII международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз» пройдет летняя программа Ассоциации национальных театров. Мероприятие проведут в Казани с 6 по 12 июня 2022 года.

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Валентина Процкова
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