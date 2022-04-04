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В Татарстане пройдет летняя программа Ассоциации национальных театров

В Казани в рамках форума «Науруз» пройдет летняя программа Ассоциации национальных театров

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Татарстане в рамках VII международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз» пройдет летняя программа Ассоциации национальных театров. Об этом сообщает «Татар Информ».

Мероприятие проведут в Казани с 6 по 12 июня 2022 года. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по театральной педагогике и актерскому мастерству. Кроме того, в рамках форума будут проводиться лекции и семинары по менеджменту, PR-технологиям, сценографии, театральной критике, работе литературной части и художественно-постановочной части театра.

Отмечается, что педагогами фестиваля будут ведущие специалисты театрального искусства и менеджмента со всей России.

Ранее в марте в Казани прошла торжественная церемония возложения цветов к единственному в России памятнику танцору Рудольфу Нурееву. Торжественная церемония была приурочена к проекту «Нуреевские сезоны», который проводится в Казани, Уфе и Москве.

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Валентина Процкова
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