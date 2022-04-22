В Туле в рамках проекта «Музейное лето» пройдет более 120 культурных мероприятий

В Туле с 18 мая по 18 сентября в рамках «Музейного лета» пройдут культурные мероприятия

Власти Тульской области запланировали проведение более 120 культурных мероприятий в рамках проекта «Музейное лето Тулы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Отмечается, что программа мероприятий продлится с 18 мая, Международного дня музеев, по 18 сентября, когда на Куликовом поле отметят очередную годовщину исторического сражения.

В рамках проекта будут проведены различные фестивали, концерты, представления, а также выставки на всех музейных площадках и в достопримечательных местах региона. Так, в музее-усадьбе «Поленово» состоится серия семейных пикников, в Ясной Поляне пройдет театральный фестиваль «Толстой», а в селе Крапивна — обновленный фестиваль крапивы.

Ранее сообщалось ,что с 13 по 15 мая в Туле пройдет книжный фестиваль «ЛитераТула», который организуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В мероприятии традиционно пройдут воркшопы по иллюстрации и визуальной литературе от известных художников.