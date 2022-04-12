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В Туле пройдет книжный фестиваль «ЛитераТула»

В Туле 13-15 мая состоится книжный фестиваль «ЛитераТула» и писательская резиденция

Фото: Книжный фестиваль «ЛитераТула»

С 13 по 15 мая в Туле пройдет книжный фестиваль «ЛитераТула», который организуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает портал Myslo.

Главными направлениями программы мероприятия станут детская литература, книжная иллюстрация и комиксы. На «ЛитераТуле» традиционно пройдут встречи с известными детскими писателями и поэтами, воркшопы по иллюстрации и визуальной литературе от известных художников.

Помимо фестиваля, в 2022 году состоится летняя писательская резиденция и литературная премия для детских писателей, иллюстраторов и сценаристов комиксов со всей России.

Ранее в апреле Фонд культуры Кабардино-Балкарии имени В. Ворокова отметил Международный день поэзии. Мероприятие прошло в рамках празднования Года национальных культур России и приближающегося 100-летия Кабардино-Балкарской Республики. С молодежью республики встретились члены Союза писателей России.

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Мария Гейн
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