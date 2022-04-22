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В российском регионе собрали самый богатый урожай зерна за 30 лет

В Приангарье собрали самый богатый урожай зерна за 30 лет

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Иркутской области в 2021 году собрали самый большой урожай зерна за 30 лет. Об этом пишет «АиФ Иркутск».

По данным Иркутскстата, валовый сбор зерновых составил 918 тонн.

По информации издания, предыдущий рекорд был побит в 2017 году, тогда аграриям удалось намолотить 870 тонн пшеницы.

В 2021 году урожайность зерновых и бобовых культур впервые превысила показатель в 22 центнера с гектара. Также увеличился сбор масличных культур — прирост составил 39,8 процента.

За прошедший год в Иркутской области вырастили 333 тонны картофеля и собрали 94 тонны других овощей.

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Варвара Кошечкина
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