Польский генерал обвинил премьер-министра Британии в разглашении военной тайны

Польский генерал Скшипчак обвинил премьера Британии Джонсона в разглашении военной тайны

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. Об этом сообщает издание Fakt.

Скшипчак обратил внимание на заявление политика, в котором тот рассказал про обучение украинских военных работе с новым вооружением и техникой на территории других стран.

«Могу сказать, что сейчас мы обучаем украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны (ПВО), а в Великобритании — бронетехники», — заявил Борис Джонсон во время своего пребывания в Индии. Позже его пресс-секретарь подтвердил, что на территории Соединенного Королевства находятся десятки украинских военных.

Слова британского премьера потрясли польского генерала. Он назвал их крайне безответственными. «Такие высказывания — это искушение злом. Трудно представить, чтобы, когда мы были в заграничных командировках, кто-то из политиков рассказывал о наших планах или тренингах по телевидению», — заявил Скшипчак, принимавший участие, в частности, в военных действиях в Ираке.

Польский генерал обратил внимание на то, что подобные заявления могут иметь катастрофические последствия. Он подчеркнул, что теперь Москве хорошо известно о намерениях противника.

«Премьер-министр может не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу (...) безопасность солдат», — заключил Скшипчак.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.