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В Аргентине оценили вероятность введения санкций против России

Глава МИД Кафьеро заявил, что Аргентина не намерена вводить санкции против России
Сантьяго Кафьеро

Сантьяго Кафьеро . Фото: Denis Balibouse / Reuters

Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро прокомментировал вероятность введения санкций против России. По его словам, правительство страны не считает ограничения эффективным методом решения конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Кафьеро заявил, что законы Аргентины даже в теории не позволяют ей вводить «односторонние санкции». Поэтому страна не намерена принимать ограничения против России

«С другой стороны Аргентина предлагает возвращение к диалогу, умиротворение ситуации. И мы честно не считаем, что введение санкций и блокад является продуктивным способом достижения мира, диалога и дипломатических переговоров», — ответил глава МИД страны на вопрос о ситуации на Украине.

Министр добавил, что интересы Латинской Америки являются для страны приоритетными. На данный момент в регионе существуют «проблемы, которые заслуживают внимания».

«Действительно, война в Европе в каком-то роде захватила все общественное внимание, но гуманитарный кризис в Гаити не менее реален, и он не исчезает из-за того, что на нем не сконцентрированы СМИ», — подчеркнул он.

Ранее России предложили «входные ворота» в Латинскую Америку. С такой инициативой выступил президент Аргентины Альберто Анхель Фернандес. «Мы могли бы быть плацдармом для того, чтобы вы развивали сотрудничество с латиноамериканскими странами», — отметил он.

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Марина Совина
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