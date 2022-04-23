Премьер Израиля и генсек ООН обсудили урегулирование вокруг Украины

Премьер Израиля Беннет и генсек ООН Гутерриш обсудили урегулирование между РФ и Украиной

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудили усилия по урегулирования ситуации вокруг Украины, а также запланированные встречи генсека организации с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

«В ходе беседы обсуждались запланированные встречи генерального секретаря ООН с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной», — отмечается в заявлении.

Беннет выразил разочарование тем, что ООН не осудило ракетные обстрелы Израиля. Он также сообщил Гутерришу, что силовики страны выступили стабилизирующей силой во время беспорядков на Храмовой горе в Иерусалиме и дали возможность молиться десяткам тысяч мусульман.

Ранее глава Минобороны Израиля Бенни Ганц заявил, что страна предоставит Украине гумпомощь в виде защитного снаряжения для спасательных служб. Помощь также включает в себя создание полевых госпиталей, прием беженцев и иммигрантов, предоставление продовольствия и медицинской помощи и многое другое. Газета Jerusalem Post предположила, что таким образом Иерусалим с «дипломатической вежливостью» отказался продавать и отправлять оружие, чтобы не обострять отношения с Москвой.

