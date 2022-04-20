Израиль отказался продавать Украине вооружение

JP: Израиль отказался продавать Украине оружие и вместо этого предоставит гумпомощь

Израиль предоставит Украине гумпомощь в виде защитного снаряжения для спасательных служб, заявил глава Минобороны Израиля Бенни Ганц, сообщает газета Jerusalem Post (JP).

«Это часть усилий Израиля по оказанию гуманитарной помощи, которая включает в себя создание полевых госпиталей, прием беженцев и иммигрантов, предоставление продовольствия и медицинской помощи и многое другое», — говорится в заявлении министра.

Отмечается, что это решение последовало после переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, который изначально настаивал на одобрении продажи вооружения, но получил отказ. В JP предположили, что Иерусалим с «дипломатической вежливостью» отказался продавать и отправлять оружие, чтобы не обострять отношения с Москвой.

Ранее израильские СМИ сообщали о попытках украинской стороны купить оружие у частных израильских компаний. По данным источников, представители Киева недавно обсудили вопрос на встрече с бывшим высокопоставленным офицером Армии обороны Израиля, который владеет консалтинговой фирмой по вопросам безопасности. Отмечается, что комитет израильского Минобороны, который выдает лицензии на экспорт оружия, вряд ли одобрит частные экспортные сделки на данном этапе.

