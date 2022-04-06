Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Израиль сообщил о попытках Киева получить оружие у частных компаний

Haaretz: украинская делегация интересовалась покупкой оружия у частных компаний Израиля

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Украинская делегация пытается купить оружие у частных израильских компаний, сообщает издание Haaretz со ссылкой на источники.

Израильские власти официально отказались предоставить военную помощь Украине, однако несмотря на это украинская делегация уже около недели находится в Израиле и изучает возможность получения оружия у бизнесменов. По данным источников, представители Киева недавно обсудили вопрос на встрече с бывшим высокопоставленным офицером Армии обороны Израиля, который владеет консалтинговой фирмой по вопросам безопасности.

По информации издания, украинцы интересовались, могут ли они покупать оружие и боеприпасы у частных лиц. Офицер сказал им, что лично не участвует в этих делах, однако любая подобная сделка потребует одобрения Министерства обороны. Отмечается, что комитет израильского Минобороны, который выдает лицензии на экспорт оружия, вряд ли одобрит частные экспортные сделки на данном этапе.

Ранее Евросоюз объяснил продолжение поставок оружия Киеву. По словам верховного представителя ЕС по делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в Европе не хотят, чтобы Украина проиграла.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Умер лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Стало известно о попытках США убедить Индонезию не допустить Путина на G20
РФС отстранил трех судей РПЛ до конца сезона
ФСБ задержала в Уфе пособника запрещенной в России террористической организации
Телеведущая Виктория Боня поддержала флешмоб по разрезанию сумок Chanel
Мировому долгу предсказали рекорд
Германия рассмотрит гарантии безопасности для Украины
У берегов Турции обнаружили еще одну мину
В ЛДПР раскрыли подробности об отпевании Жириновского
Политолог объяснила умение умершего Жириновского предсказывать события
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.