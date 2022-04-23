В Европарламенте рассказали о жертвах Евросоюза ради США

Депутат ЕП Дейли заявила, что ЕС жертвует своими интересами в сферах экономики ради США

Депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли заявила, что Евросоюз (ЕС) жертвует своими интересами в сферах экономики и безопасности ради США, которые стремятся противостоять России. Об этом сообщает Global Times

По ее словам, Европа хочет стать независимее. Однако с началом российской операции на Украине идея европейской автономии улетучилась, отметила она. Дейли заявила, что страны ЕС «буквально ведут себя как вассалы» США. «Их собственные экономические интересы и интересы безопасности приносятся в жертву интересам США, противостоящим России», — отметила она.

Депутат считает, что в интересах граждан всей Европы жить в мире с Россией. Она отметила, что единственный способ добиться этого — договориться о безопасности не против Москвы, а с ней. Н«о, к сожалению, Европа делает все с точностью до наоборот», — сказала она.

Дейли подчеркнула, что разговоры о расширении НАТО уменьшают стратегическую независимость Евросоюза. По ее словам, Североатлантический альянс «никогда не приносил куда-либо мир». Она заявила, что НАТО решает проблемы, которые сама создает. «И я думаю, это очень наглядно демонстрируют такие страны, как Ливия, и другие, которые им удалось опустошить. Так что они вовсе не миротворческая сила не только в текущем, но и в прошлых кризисах», — добавила она.

Ранее Bloomberg сообщал, что США и Евросоюз обсуждают возможные варианты снижения доходов России от поставок нефти в ЕС. По информации источника, переговоры Вашингтона и Брюсселя направлены на поиск способов «нанести как можно более сильный удар» по прибыли России. В качестве потенциальной меры изучается возможность применения расчетного механизма, который позволил «бы удержать выручку России» от экспорта энергоносителей.