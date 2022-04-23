Подтверждена гибель трех человек при взрыве на руднике в Оренбургской области

Прокуратура подтвердила гибель трех человек при взрыве на руднике в Оренбургской области

Прокуратура подтвердила гибель трех человек в результате детонации взрывчатого вещества на руднике в Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Три человека погибли, по предварительным данным, в результате взрыва на Гайском горно-обогатительном в Оренбургской области», — сообщили в ведомстве. По предварительным данным, на руднике произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра.

Инцидент произошел на предприятии «Гайский ГОК». 88 сотрудников успели эвакуироваться самостоятельно, еще трое найдены без признаков жизни. На месте работают экстренные службы.