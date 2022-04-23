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Российский хирург назвал четыре симптома опасных порезов

Хирург Сейфуллаев: если после пореза температура стала выше 37 градусов, идите к врачу

Фото: Shutterstock

При порезе повышается риск воспаления раны из-за попадания в кровь микробов и вирусов; особенно это может быть опасно для людей со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Об этом рассказал аспирант кафедры хирургии повреждений, врач-хирург телемедицинского сервиса «Доктис» Фуад Сейфуллаев, его слова передает «Газета.ру».

Доктор уточнил, что если после пореза температура тела стала выше 37 градусов, кожа сильно покраснела, заболело не только место пореза, но и два-три сантиметра вокруг раны, на ней образовался налет беловатого цвета, человеку следует не заниматься самолечением, а срочно обратиться к врачу. По его словам, эти четыре симптома могут свидетельствовать о начале воспалительного процесса в организме.

Также Сейфуллаев рассказал о том, что с наступлением весны многие россияне пересаживаются с общественного транспорта на велосипеды и самокаты, из-за чего растет число других травм — ссадин и синяков. Хирург отметил, что при лечении синяка к месту ушиба желательно приложить что-то холодное, а в случае царапины и ссадины место удара нужно сначала обеззаразить хлоргексидином, мирамистином или перекисью, а затем перевязать и заклеить рану. Чтобы ускорить заживление, можно также использовать присыпки и антибактериальные средства.

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Елизавета Новикова
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