Очевидцы рассказали, что украинские военные в Харьковской области наносят удары по мирным

Украинские военные в Изюме в Харьковской области наносят удары по мирным жителям, а российская армия помогает гражданским. Об этом РИА Новости рассказали вынужденные переселенцы из города.

«Украинцы сейчас лупят. Украинцы», — заявила агентству жительница Изюма, добавив, что российские военные оказывали местным жителям помощь.

Другая жительница города заявила, что украинские военные стреляли все время по Изюму. «Во все дома. И до сих пор стреляют», — добавила очевидица.

Она подтвердила, что украинские войска наносили удары по жилым массивам, в том числе запрещенными боеприпасами.

Ранее российские спецслужбы сообщили, что задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ). Задержанный украинец был командиром роты территориальной обороны республики, при себе у него нашли справку из психдиспансера.