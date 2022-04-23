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Киев рассмотрел возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов

В Минобороны РФ заявили, что Киев рассматривает удар по хранилищу радиоактивных отходов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов заявил, что Киев с целью обвинения России всерьез рассматривает возможность ударов по хранилищу радиоактивных отходов. Об этом он сообщил в ходе выступления на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением России в применении ядерного, химического или биологического оружия. Видео было опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Руководством Украины серьезно рассматривается вопрос нанесения удара по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в населенном пункте Каменское Днепропетровской области», — сказал Кириллов.

Он также уточнил, что Минобороны России из документа, находящегося в распоряжении ведомства, стало известно о критическом состоянии хранилищ. Помимо того, как добавил Кириллов, в нем содержится информация о нецелевом расходовании денежных средств, выделенных Евросоюзом на содержание объекта.

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Олег Давыдов
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