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Россия и Япония договорились о квоте на вылов лососевых

Япония и Россия договорились по вопросу определения квоты на вылов лососевых на 2022 год

Фото: Issei Kato / Reuters

Власти Японии и России договорились по вопросу определения квоты на 2022 год на вылов российских лососевых для японских рыболовных судов в 200-мильной исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление рыболовства Японии.

Квота, как и в прошлом году, составит 2 050 тонн. Компенсация установлена в размере до 300 миллионов 130 тысяч иен (около 2,3 миллиона долларов) в зависимости от реальных размеров вылова. Ожидается, что соглашение будет официально оформлено в понедельник, 25 апреля, а японские рыболовы приступят к вылову российских лососевых в начале мая.

19 апреля в силу вступил новый пакет антироссийских санкций, принятый Японией. Он включает запрет на импорт из России 38 видов товаров. Помимо прочего в перечень попали древесина, приборы, алкоголь, а также детали двигателей для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов. Импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будет продолжаться до 18 июля.

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Марина Совина
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