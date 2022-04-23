В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны

Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

Новый временный запрет будет действовать до 1 мая. Таким образом до 03:45 по московскому времени указанного дня будут ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Отмечается, что авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, в частности, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные авиагавани страны, в том числе международные, работают в обычном режиме.

24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга и центральной России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.