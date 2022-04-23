Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны

Росавиация продлила до 1 мая запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Росавиация снова продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России. Об этом сообщает ТАСС.

Новый временный запрет будет действовать до 1 мая. Таким образом до 03:45 по московскому времени указанного дня будут ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Отмечается, что авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, в частности, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные авиагавани страны, в том числе международные, работают в обычном режиме.

24 февраля рейсы в аэропортах ряда регионов юга и центральной России были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
СК возбудил дело после взрыва на российском руднике
В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
Европейским портам предрекли дефицит топлива для судов
Появились подробности участия Фиделя Кастро в Первомае в Москве
Еще один российский регион введет в школах исполнение гимна и поднятие флага
Посол Малайзии допустил возможность поставок электроники в Россию
Реклама шаурмы в Москве рассмешила россиян
Подтверждена гибель трех человек при взрыве на руднике в Оренбургской области
Названа предварительная причина взрыва на российском руднике
Дипломат заявил о планах США сдержать Китай с помощью санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.