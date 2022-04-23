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Стало известно о поставках в Россию военной техники из Европы вопреки запретам

The Telegraph: Франция и Германия отправляли России военную технику несмотря на запреты

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вопреки действующему запрету Европейского союза (ЕС) на оружейный экспорт, который был введен в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, Франция и Германия продолжали тайно поставлять стране военную технику. Об этом со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции The Telegraph закрытый доклад сообщает агентство «Прайм».

Документ журналистам передал член Европарламента от Румынии Кристиан Терхес. Сканы и снимки документов авторы материала не представили и не уточнили, какие конкретно вооружения и товары отправляли России в обход имеющегося запрета. Согласно публикации, речь идет о «бомбах, ракетах, снарядах и стрелковом оружии».

Газете стало известно, что немецкие компании обнаружили некую лазейку, благодаря которой им удалось продать России оборудование двойного назначения, в том числе «спецтехнику и винтовки», на сумму 121 миллион евро. В Берлине, в свою очередь, заверили, что оборудование передали лишь после того, как российская сторона гарантировала использование товара в мирных целях.

Кроме того, журналисты упрекают Францию в передаче России вооружения на сумму 152 миллиона евро. По данным The Telegraph, товар включал не только бомбы, ракеты и торпеды, но и тепловизоры для танков, а также навигационные системы, предназначенные для истребителей и вертолетов.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли предрекла разрушение экономики Евросоюза из-за антироссийских санкций. «Если Европа перекроет поставки российских энергоносителей, чего добиваются США, то сотни тысяч, а возможно, и миллионы европейцев потеряют работу. И не стоит забывать, что ни одна из этих мер не повлияет на спасение ни одной украинской жизни, но разрушит европейскую экономику», — заявила она.

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Варвара Кошечкина
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