В США прокомментировали визит министра обороны в Киев

В Минобороны США не сообщили о возможности визита шефа Пентагона Ллойда Остина в Киев

Министерство обороны США в настоящий момент не может сообщить ничего о возможности визита шефа Пентагона Ллойда Остина в Киев, прокомментировала ТАСС официальный представитель ведомства Сью Гоф.

«Мне нечего вам сообщить по этому поводу», — сказала она, отвечая на просьбу подтвердить информацию о поездке министра обороны на Украину.

Глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетят Киев в воскресенье, 24 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он ожидает политиков и надеется обсудить с ними поставки оружия. «Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и американскому лидеру Джо Байдену приехать и поддержать украинский народ.