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Глава Пентагона и госсекретарь США посетят Украину

Президент Украины Зеленский заявил, что ждет американского лидера Байдена в Киеве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен посетят Киев в воскресенье, 24 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости.

По его словам, он ожидает политиков и надеется обсудить с ними поставки оружия. «Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и американскому лидеру Джо Байдену приехать и поддержать украинский народ. Завтра будем общаться об оружии, которое нам нужно, и о темпах его поставок», — подчеркнул он.

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Ранее в Кремле рассказали, что поставки западного вооружения Киеву не помешают России достичь своих целей в спецоперации по демилитаризации Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поступающее на Украину оружие помогает вооруженным силам страны оказывать определенное сопротивление российским войскам, однако его недостаточно для того, чтобы остановить наступление.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля.

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Марина Совина
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