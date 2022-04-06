Кремль высказался на тему поставок западного вооружения на Украину

Песков заявил, что поставки западного вооружения на Украину не смогут помешать России

Поставки западного вооружения Киеву не помешают России достичь своих целей в спецоперации по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, поступающее на Украину оружие помогает вооруженным силам страны оказывать определенное сопротивлении российским войскам, однако его недостаточно для того, чтобы остановить наступление.

При этом, согласно высказыванию Пескова, армия России сталкивается с материальным уроном, нанесенным образцами оружия из стран НАТО.