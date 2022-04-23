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В Италии оценили вероятность спада экономики

Глава ЦБ Виско заявил о готовности Италии справиться с последствиями санкций против России
Иньяцио Виско

Иньяцио Виско. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Глава Банка Италии Иньяцио Виско в эфире телеканала Rai 3 заявил о готовности страны справиться с последствиями санкций против России, введенных на фоне ситуации на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Виско оценил вероятность спада экономики Италии и заявил, что рецессия маловероятна. Он объяснил, что конфликт на Украине «ограничен и не обладает таким глобальным измерением, как кризис 2009 года и пандемия».

«В следующие несколько месяцев у нас по-прежнему будут высокие цены на газ и нефть, они будут колебаться вокруг этих высоких уровней, очень высоких, чтобы потом упасть во второй половине и более серьезно в конце года», — подчеркнул глава ЦБ Италии.

Кроме того, Виско ответил на вопрос, способна ли Италия выдержать последствия санкций против России. Он заявил, что «страна точно в состоянии справиться» с ними.

«Думаю, мы можем сохранять спокойствие и уделять внимание самым уязвимым слоям населения, которые пострадают больше всего», — заявил он.

Ранее посол России в Италии Сергей Разов заявил о серьезном упадке отношений с Италией. По его словам, эта ситуация не зависит от российской стороны.

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Марина Совина
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