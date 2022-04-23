Посол России заявил о серьезном упадке отношений с Италией

Посол России в Италии Разов заявил о серьезном упадке в двусторонних отношениях стран

Посол России в Италии Сергей Разов заявил о серьезном ухудшении отношений между странами на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости

«К сожалению, состояние двусторонних отношений находится в серьезном упадке, и это не зависит от нас. Мы сожалеем о высылке 30 наших дипломатов, и в ближайшее время будет дан пропорциональный ответ, как того требует дипломатическая практика», — заявил он.

Ранее Разов заявил, что цены в Италии выросли из-за санкций против России. Посол отметил ощутимый рост инфляции в европейской стране. «Тарифы на газ, на электроэнергию выросли в два-три раза. Выросли цены на продовольствие, по крайней мере по некоторым видам... А по некоторым же их видам уже ощущается в магазинах дефицит», — добавил он.