Изображение украинской бабушки со Знаменем Победы нанесут на ракету и отправят в космос

Изображение бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы, нанесут на одну из ракет, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По словам главы «Роскосмоса», рисунок разместят на корпусе ракеты-носителя, которую отправят в космос на одном из ближайших ракетных пусков. Рогозин сопроводил свою запись одним из многочисленных изображений, посвященных женщине.

7 апреля в интернете появилось видео, на котором старушка, держащая в руках Знамя Победы, вышла навстречу к украинским военным, приняв их за российских солдат. Выслушав благодарности от пожилой женщины за освобождение, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырвали флаг из ее рук и растоптали его в грязи. В ответ бабушка отказалась принимать от украинцев пакет с едой.

История украинской бабушки вызвала резонанс в Организации Объединенных Наций (ООН).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Знамя Победы для всех поколений России является святыней. По его словам, особый смысл и сакральное значение знамя до сих пор носит во многих странах бывшего СССР.