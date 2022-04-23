Россия отправит в космос ракету с изображением украинской бабушки
Изображение бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы, нанесут на одну из ракет, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.
По словам главы «Роскосмоса», рисунок разместят на корпусе ракеты-носителя, которую отправят в космос на одном из ближайших ракетных пусков. Рогозин сопроводил свою запись одним из многочисленных изображений, посвященных женщине.
7 апреля в интернете появилось видео, на котором старушка, держащая в руках Знамя Победы, вышла навстречу к украинским военным, приняв их за российских солдат. Выслушав благодарности от пожилой женщины за освобождение, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вырвали флаг из ее рук и растоптали его в грязи. В ответ бабушка отказалась принимать от украинцев пакет с едой.
История украинской бабушки вызвала резонанс в Организации Объединенных Наций (ООН).
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Знамя Победы для всех поколений России является святыней. По его словам, особый смысл и сакральное значение знамя до сих пор носит во многих странах бывшего СССР.