Раскрыты заработки Собчак и Ивлеевой от бизнеса

Фирма Ксении Собчак получила прибыль в 5,7 миллиона рублей в 2021 году

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак вместе с подругой Юлией Прудько владеет маркетинговым и PR-агентствами. В 2021 году им удалось выйти в плюс. Первая фирма задекларировала прибыль в 5,7 миллиона рублей, вторая — в 72 тысячи рублей, пишет «Комсомольская правда», ссылая на данные базы ЕГРЮЛ.

Раскрыт заработок и других звезд. Так, блогер Оксана Самойлова заработала на своей именной косметике почти один миллиард рублей. ООО «Бьюти инновации», в котором она является учредителем, показало выручку в 978 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 472 миллиона. Одежда принесла Самойловой 19 тысяч рублей убытков, торговля курсами — 334 тысячи (тоже в минус), а клиники косметологии — минус 879 тысяч рублей.

Музыкальная компания Тимати показала убытки на 11 миллионов, инвестиционная фирма принесла прибыль в 26 тысяч рублей. ООО «Ивлеева продакшн» (владеет блогерша Анастасия Ивлеева) отчиталось о годовой прибыли в 76 миллионов рублей, а вот ООО «Коленки Пчелы», выпускающее чипсы, принесло только 82 тысячи рублей в 2021 году.

Новый музыкальный проект певца Сергея Шнурова «Зоя» оказался убыточным, а театр Надежды Кадышевой получил 45 миллионов чистой прибыли. Продюсерский центр Григория Лепса заработал 3,6 миллиона рублей, продажа очков показала убытки в 1,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак в пандемийном 2020 году заработала 212,7 миллиона рублей.