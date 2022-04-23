В Британии раскритиковали Германию и Францию за отказ вооружать Украину

Telegraph: Германии и Франции должно быть стыдно за отказ вооружать Украину против России

Германии и Франции должно быть стыдно за отказ более решительно вооружать Украину в борьбе против России. Об этом пишет британская газета Telegraph, передают РИА Новости.

Авторы пристыдили канцлера Германии Олафа Шольца за «позорную слабость» относительно поддержки Киева. Согласно статье, президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время ужесточил антироссийскую риторику, тем не менее его стремление сгладить конфликт вызывает недовольства со стороны союзников, особенно у Польши. По мнению журналистов, политики больше не имеют право оправдываться и должны действовать совместно с другими лидерами западного альянса.

Авторы также добавили, что Германия уже подорвала свою репутацию, а Евросоюз оказался бесполезным.

Ранее стало известно, что ряд общественных деятелей Германии направил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу открытое письмо с призывом прекратить поставки оружия на Украину. Подписавшиеся заявили, что военная поддержка страны со стороны НАТО отдаляет дипломатическое решение ситуации.

Перед этим Шольц заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности для Украины. Вместе с тем глава немецкого правительства отметил, что Киев должен быть в состоянии защищать себя в будущем. Перед этим он также сообщал, что Вооруженным силам Германии будет сложно поставить Украине еще какое-либо оружие из собственных запасов.