Военный микробиолог Супотницкий допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине

Военный микробиолог Михаил Супотницкий допустил участие Польши в разработке биологического оружия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученого, Польша могла работать с Украиной в данной области сообща. «Биолаборатории на Украине неужели они не связаны с Польшей? Я думаю, что это "сообщающиеся сосуды"», — подчеркнул микробиолог.

Супотницкий напомнил, что Польша еще в 1920-х годах продвинулась в собственных исследования бактериологического оружия настолько, что в Варшаву приезжали военные из Японии, чтобы перенимать опыт заражения населения.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о биооружии Украины. По его словам, оно способно поражать репродуктивную систему россиянок. «Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям», — рассказал он.