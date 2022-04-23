Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Микробиолог допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине

Военный микробиолог Супотницкий допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Военный микробиолог Михаил Супотницкий допустил участие Польши в разработке биологического оружия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ученого, Польша могла работать с Украиной в данной области сообща. «Биолаборатории на Украине неужели они не связаны с Польшей? Я думаю, что это "сообщающиеся сосуды"», — подчеркнул микробиолог.

Супотницкий напомнил, что Польша еще в 1920-х годах продвинулась в собственных исследования бактериологического оружия настолько, что в Варшаву приезжали военные из Японии, чтобы перенимать опыт заражения населения.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о биооружии Украины. По его словам, оно способно поражать репродуктивную систему россиянок. «Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям», — рассказал он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал об отправке нового отряда добровольцев на Украину
Стало известно о переброске Британией под Львов специалистов по диверсиям
В Кремле прокомментировали просьбу бывшего депутата Рады о политическом убежище
Микробиолог допустил участие Польши в разработке биооружия на Украине
Мужчина совершил попытку самосожжения у Капитолия
Стала известна дата визита генсека ООН в Киев
Фото очереди за табаком напомнило москвичам способы покупки курева в 1990-х
В Европарламенте предрекли разрушение экономики ЕС из-за антироссийских санкций
В Европарламенте рассказали о жертвах Евросоюза ради США
Россиянам рассказали о праве на материальную помощь от работодателя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.