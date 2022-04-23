СК возбудил дело после взрыва на российском руднике

СК возбудил уголовное дело после гибели трех человек на руднике в Оренбуржье

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после взрыва на руднике в Оренбуржье, в результате которого погибли три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее прокуратура подтвердила гибель трех человек на руднике в Оренбургской области. По предварительным данным, там произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра.

Взрыв произошел на предприятии «Гайский ГОК». 88 работников успели эвакуироваться самостоятельно, еще трое найдены без признаков жизни. На месте работают экстренные службы.