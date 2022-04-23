В Нигерии более 100 человек стали жертвами взрыва на подпольной нефтебазе

В Нигерии из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе погибли более 100 человек

В Нигерии в результате взрыва на подпольном нефтеперерабатывающем заводе за ночь погибли более 100 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственного комиссара по нефтяным ресурсам штата Риверс Гудлага Опиу.

По его словам, взрыв и пожар произошли вечером в минувшую пятницу. Пострадавшие обгорели до неузнаваемости.

Безработица и бедность в дельте реки Нигер сделали незаконную переработку сырой нефти привлекательным бизнесом. Она поступает из трубопроводов, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, и перерабатывается в импровизированных резервуарах.

3 февраля сообщалось, что у берегов Нигерии взорвалось нефтедобывающее судно. Борт принадлежал компании Shebah Exploration and Production Company Limited (SEPCOL). После взрыва вся команда в составе девяти человек пропала без вести.