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Захарова потребовала надавить на Эстонию из-за убийства 15-летней давности

Захарова потребовала от Эстонии найти виновных в убийстве Дмитрия Ганина в 2007 году

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала оказать давление на Эстонию. Она хочет, чтобы активизировался поиск виновных в убийстве 15-летней давности российского гражданина Дмитрия Ганина, передает «Интерфакс».

Ганин погиб в апреле 2007 года в беспорядках во время так называемой «Бронзовой ночи». Захарова в связи с приближающейся годовщиной события хочет от европейских институтов «эффективного воздействия на Таллин в плане неукоснительного выполнения своих международно-правовых обязательств». Речь идет о восстановлении справедливости и наказании виновных как в убийстве Дмитрия Ганина, так и в осквернении памятников героям-освободителям, пояснила представитель МИД.

«Сначала правоохранительные органы этой страны после откровенного бездействия закрыли дело "за истечением срока давности". А затем фактически растоптали двусторонний договор о правовой помощи 1993 года, игнорируя многочисленные запросы Генпрокуратуры и Следственного комитета России», — добавила Захарова.

Ганин получил ножевое ранение в Таллине во время беспорядков, начавшихся из-за переноса памятника советскому Воину-освободителю. По факту убийства россиянина было возбуждено уголовное дело.

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Платон Щукин
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