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Американский производитель стекла заявил об уходе из России

Из России уйдет американская компания-производитель стекла Guardian Industries

Фото: Shutterstock

Американская компания Guardian Industries — производитель листового стекла — заявила об уходе из России. Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия.

«В связи со сложившимися обстоятельствами компания Guardian Industries приняла решение о выходе из ее российских активов», — говорится в сообщении. Уточняется, что менеджмент компании разрабатывает стратегию выхода из активов, при которой будет обеспечиваться беспрерывность производства на территории России и выполнение обязательств перед российскими клиентами.

«Коммерсантъ» уточняет, что компания работает в России с 2008 года. В стране базируется два ее завода: в Ростовской области и Рязани. Guardian Industries — один из крупнейших производителей стекла в мире, она предоставляет свои услуги в 160 странах.

21 апреля о планах уйти из России заявил американский конгломерат Koch Industries, который занимается нефтепереработкой и химическим производством. Представитель Koch Industries объяснил, что данное решение принято после введения новых антироссийских санкций и ответных мер со стороны Москвы.

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Николай Чигасов
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